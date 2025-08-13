В Подмосковье упростили условия для получения выплаты за третьего ребенка

В Московской области упростили правила предоставления единовременной выплаты за рождение третьего и последующих детей, сообщила пресс-служба регионального правительства. Теперь для получения 300 тысяч рублей достаточно, чтобы в регионе был зарегистрирован хотя бы один из родителей. Это позволило полутора тысячам семей получить помощь от государства, отметили власти.

Мы упростили условия получения выплаты, чтобы больше семей могли получить эту поддержку. Ранее регистрация в регионе требовалась обоим супругам. Сейчас для получения выплаты достаточно иметь регистрацию в Подмосковье одному из родителей. Выплату получили уже 1,5 тысячи семей, — приводит пресс-служба слова вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой.

Программа выплат за рождение третьего и последующих детей в размере 300 тысяч рублей действует в области с 2025 года. Эта мера социальной поддержки призвана стимулировать рождаемость в регионе.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России вдвое сокращает сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал. Вместо 10 рабочих дней документы теперь будут проверяться в течение пяти, что значительно ускорит получение выплат.