ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 14:26

В Подмосковье начался прием заявок на ежегодную губернаторскую премию

Андрей Воробьев Андрей Воробьев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Подмосковье стартовал прием заявок на ежегодную губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело», рассказал 360.ru губернатор региона Андрей Воробьев. Он отметил, что в этом году главный фокус — на помощь участникам СВО и их семьям.

В этом году по традиции мы отметим лучших из лучших: наших героев, которые приближают победу на фронте и в тылу, обеспечивают добрые перемены в регионе, заботятся о тех, кто в этом особенно нуждается, — рассказал Воробьев.

Губернатор отметил, что победителей будут выбирать в номинациях «Герои на службе», «Герои в тылу» и «Доброе дело». По его словам, за прошедшие 12 лет проекта призовой фонд составил около 1,5 млрд рублей.

Ранее Воробьев навестил бойцов СВО в санатории «Солнечногорский». Он отметил, что в центре предусмотрено 400 мест для пациентов, а персонал насчитывает 35 специалистов.

Московская область
Андрей Воробьев
СВО
премии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Первые три серии вакцины от рака изготовили в России
Прокуратура обжаловала приговор осужденным за аферу с квартирой Долиной
Совкомбанк и «Халва» запускают акцию «Новогодний бум»
Экс-мэра Красноярска обвинили в получении рекордной взятки
«Сдаваться не собирается»: экс-нардеп оценил вероятность побега Зеленского
В МИД России высказались о призывах Трампа провести выборы на Украине
В воздушном пространстве Шереметьево ввели временные ограничения
Военный суд Москвы пересмотрит дело экс-сотрудника ФСБ и банкира
В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников с диспансеризацией
«Морские дьяволы», ссоры с актерами из-за СВО, сын: как живет Олег Чернов
Экс-нардеп раскрыл, почему Зеленский медлит с назначением нового главы ОП
Раскрыт урон, нанесенный при атаке БПЛА на Чебоксары
Врач перечислил неочевидные симптомы проблем с сердцем
В Венгрии оценили переговоры России и США по Украине
Путин подписал призыв на военные сборы-2026: что это значит, кого призовут
Россиян предупредили о двухэтапном повышении тарифов ЖКУ в 2026 году
Найден неожиданный покупатель особняка Лободы за 850 млн рублей
Трамп намекнул на скорый крах Украины
В Подмосковье начался прием заявок на ежегодную губернаторскую премию
«Нет сомнений»: Трамп ответил, чья переговорная позиция сильнее
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.