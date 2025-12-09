В Подмосковье начался прием заявок на ежегодную губернаторскую премию

В Подмосковье стартовал прием заявок на ежегодную губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело», рассказал 360.ru губернатор региона Андрей Воробьев. Он отметил, что в этом году главный фокус — на помощь участникам СВО и их семьям.

В этом году по традиции мы отметим лучших из лучших: наших героев, которые приближают победу на фронте и в тылу, обеспечивают добрые перемены в регионе, заботятся о тех, кто в этом особенно нуждается, — рассказал Воробьев.

Губернатор отметил, что победителей будут выбирать в номинациях «Герои на службе», «Герои в тылу» и «Доброе дело». По его словам, за прошедшие 12 лет проекта призовой фонд составил около 1,5 млрд рублей.

Ранее Воробьев навестил бойцов СВО в санатории «Солнечногорский». Он отметил, что в центре предусмотрено 400 мест для пациентов, а персонал насчитывает 35 специалистов.