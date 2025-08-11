Россиянам пообещали сократить срок оформления материнского капитала

Правительство России вдвое сокращает сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Вместо 10 рабочих дней документы теперь будут проверяться в течение пяти, что значительно ускорит получение выплат, передает пресс-служба кабмина.

Мы внесли ряд изменений и в правила его (материнского капитала — NEWS.ru) предоставления. Чтобы получить средства маткапитала можно было бы быстрее и проще, здесь мы вдвое сократим период рассмотрения заявления о его использовании с 10 до пяти рабочих дней, — пояснил глава кабмина.

Также Мишустин отметил, что обработка дополнительных документов по заявке теперь займет 12 дней вместо прежних 20. Эти меры направлены на упрощение процедуры оформления поддержки для семей с детьми.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что материнский капитал следует выплачивать на каждого ребенка. Она подчеркнула, что поддержка многодетных семей должна быть приоритетом государственной социальной политики. По ее мнению, индексация выплат — важный, но недостаточный шаг, и основное внимание следует уделить расширению программы.