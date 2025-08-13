Раскрыта судьба шестого беглеца из изолятора для иностранцев на Кубани

Полицейские задержали шестого иностранца, сбежавшего из центра временного содержания в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Мужчина укрывался в хозяйственной постройке в поселке Прасковеевка. Пятеро других беглецов были пойманы еще накануне, 12 августа.
Сотрудники уголовного розыска краевого главка полиции совместно с коллегами из Геленджика задержали шестого сбежавшего из центра временного содержания иностранных граждан. Мужчина прятался в хозпостройке в поселке Прасковеевка, — говорится в сообщении.
Задержанного доставили в отдел полиции. Мужчину привлекут к административной ответственности за неповиновение полиции.
Ранее стало известно, что шестым беглецом, которого искала краснодарская полиция, оказался 39-летний Вячеслав Ж. с Украины, который в 2017 году был судим за убийство местного жителя. По данным источника, его приговорили к семи годам лишения свободы.
О побеге шестерых человек из центра временного содержания иностранных граждан в Краснодаре стало известно 12 августа. Всего среди сбежавших было трое украинцев. Все задержанные находились на территории России без соответствующих документов.