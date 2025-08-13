Раскрыта судьба шестого беглеца из изолятора для иностранцев на Кубани

Задержанного доставили в отдел полиции. Мужчину привлекут к административной ответственности за неповиновение полиции.

Ранее стало известно, что шестым беглецом, которого искала краснодарская полиция, оказался 39-летний Вячеслав Ж. с Украины, который в 2017 году был судим за убийство местного жителя. По данным источника, его приговорили к семи годам лишения свободы.

О побеге шестерых человек из центра временного содержания иностранных граждан в Краснодаре стало известно 12 августа. Всего среди сбежавших было трое украинцев. Все задержанные находились на территории России без соответствующих документов.