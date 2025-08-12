Шесть опасных иностранцев совершили побег из центра временного содержания SHOT: шестеро иностранцев сбежали из центра временного содержания в Краснодаре

Шестеро человек совершили побег из центра временного содержания иностранных граждан в Краснодаре, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, среди сбежавших есть трое украинцев, одного из которых ранее судили по уголовному делу об убийстве.

В материале сказано, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 10 августа. Среди сбежавших также указаны два гражданина Армении (Артур и Гарик Б.) и один молдаванин (Николай К.). По данным канала, пятерых уже нашли и задержали. В настоящее время продолжаются поиски последнего. Все они находились на территории России без соответствующих документов.

По предварительной информации, сейчас ведется розыск 39-летнего Вячеслава Ж. с Украины, который в 2017 году был судим за убийство местного жителя. Его приговорили к семи годам колонии, передает канал.

