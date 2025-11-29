День матери
29 ноября 2025 в 22:28

Бастрыкин поручил возбудить дело против застройщика в Ленобласти

Александр Бастрыкин
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против застройщика в Ленобласти. Он отметил, что решение было принято из-за нарушения прав участников долевого строительства ЖК «А101» в городе Всеволожске, передает сообщает информационный центр СКР.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Тихоновичу Сазину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, — сказано в публикации.

По данным ведомства, граждане приобрели квартиры в домах на этапе постройки. Однако срок ввода в эксплуатацию объектов множество раз переносился.

Ранее в отношении нескольких сотрудников особой экономической зоны «Липецк» и ее дочерней организации было возбуждено уголовное дело. Согласно официальной информации, сама ОЭЗ фигурирует в материалах дела в качестве потерпевшей стороны.

До этого Мещанский суд Москвы отправил в следственный изолятор 70-летнего иркутского предпринимателя Владимира Семенова. Таким образом, в деле о хищениях, совершенных при выполнении 14 государственных контрактов на строительство, стало восемь фигурантов. Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для Семенова до 23 января.

