Бастрыкин поручил возбудить дело против застройщика в Ленобласти

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против застройщика в Ленобласти. Он отметил, что решение было принято из-за нарушения прав участников долевого строительства ЖК «А101» в городе Всеволожске, передает сообщает информационный центр СКР.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Тихоновичу Сазину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, — сказано в публикации.

По данным ведомства, граждане приобрели квартиры в домах на этапе постройки. Однако срок ввода в эксплуатацию объектов множество раз переносился.

