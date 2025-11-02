Дроны разнесли пикапы с боеприпасами ВСУ: успехи ВС РФ к утру 2 ноября

Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» ликвидировали автомобильную технику с боеприпасами украинских боевиков в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 2 ноября?

Разнесли пикапы с боеприпасами ВСУ

«В ходе боевой работы разведывательные БПЛА обнаружили несколько пикапов противника, которые загружали имуществом и боеприпасами в тыловом районе ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по выявленным целям с помощью FPV-дронов. Операторы ударных дронов точными попаданиями поразили технику ВСУ, которая пыталась осуществить подвоз материальных средств на передовые позиции», — говорится в сообщении МО.

В военном ведомстве уточнили, что оператор дрона-разведчика проконтролировал процесс полного уничтожения техники с материальными средствами и боеприпасами.

Уничтожили пункт дислокации и минометный расчет ВСУ

На Харьковском направлении силами Северной группировки войск были уничтожены пункт временной дислокации и огневая позиция минометного расчета Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В ходе боевой работы в зоне проведения специальной военной операции на территории Харьковской области операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов группировки войск „Север“ была вскрыта боевая позиция ВСУ с оборудованными огневыми точками на линии боевого соприкосновения. После анализа полученных разведданных было принято решение об оперативном огневом воздействии расчетами ударных FPV-дронов группировки», — отметили в Минобороны.

Как добавили в министерстве, полученные в режиме реального времени кадры подтвердили уничтожение целей.

Поразили технику ВСУ на правом берегу Днепра

На правом берегу Днепра в Херсонской области российские операторы ударных дронов успешно поразили замаскированный транспорт противника. Об этом проинформировало Министерство обороны РФ.

«В ходе ведения воздушной разведки тылового района ВСУ на правом берегу Днепра оператором разведывательного дрона было обнаружено местоположение техники противника в укрытии. Расчету ударных БПЛА была поставлена боевая задача по уничтожению обнаруженной цели. Операторы дронов-камикадзе, подняв беспилотники с заранее подготовленных позиций, точными ударами уничтожили замаскированные транспортные средства противника», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря эффективной и слаженной работе расчетов БПЛА группировки войск «Днепр» у противника на правобережье Днепра с каждым днем остается все меньше средств передвижения.

Ударили по пунктам временной дислокации ВСУ

Артиллеристы Ульяновского гвардейского воздушно-десантного соединения ликвидировали опорные пункты противника на Ореховском направлении, сообщило Минобороны России.

«В результате разведывательных мероприятий на Ореховском направлении расчетами БПЛА десантников Ульяновского гвардейского соединения ВДВ были обнаружены и идентифицированы пункты временной дислокации подразделений ВСУ. Решением командования удары по выявленным целям наносились десантниками-артиллеристами с использованием высокоточного боеприпаса „Краснополь“. Максимальная точность боеприпаса обеспечивалась „подсветкой“ целей расчетом беспилотного комплекса „Орлан-30“ с лазерным наведением», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в ходе совместной боевой работы расчетов БПЛА и артиллерии гвардейцев-ульяновцев первыми же выстрелами были точечно поражены несколько пунктов временной дислокации и укрытий украинских военных.

