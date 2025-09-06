Скинуть 10 лет, как Понаровская. Правила стиля 72-летней звезды 90-х

Недавно стало известно, что певица Ирина Понаровская возвращается на ТВ. Она станет членом жюри «ВИА Суперстар!» на телеканале НТВ. Артистке 72 года, но она выглядит гораздо моложе. Помимо правильной пластики, Понаровская грамотно выбирает одежду. Эксперты рассказали NEWS.ru, что можно позаимствовать из образов певицы для своего гардероба, чтобы выглядеть моложе.

Как Понаровская стала самой стильной певицей

Понаровская всегда следила за своим стилем и любила эксперименты с внешностью. В конце 1980-х она смело отрезала волосы, сделала химическую завивку и впервые покрасилась в блонд. Среди концертных нарядов в ее гардеробе были достаточно смелые для того времени платья с пайетками, изделия с перьями, меховые воротники и плащи из латекса. Позже эти костюмы стали частью выставки «Звездный гардероб», которая прошла в ГУМе в 2014-м.

В 1990-х Понаровская полюбила шляпы с вуалями и глубокие декольте. Певице также нравились меха и бриллианты. Модный дом Chanel даже присвоил Понаровской титул «Мисс Шанель Советского Союза».

В 1990-х Понаровская завершила карьеру на эстраде и полностью посвятила себя моде. Она открыла швейное ателье. Но бизнес был тогда не прибыльным.

«В 2000-х у меня было свое ателье, где-то в течение пяти лет. Но я немножко опередила время. Тогда только-только начинались вот эти рыночные бренды. И все предпочитали подделки под бренды индивидуальному пошиву. А потом очень мало людей, к сожалению, знают, что им идет и чего они хотят», — объясняла артистка в шоу «OK! На связи», почему бизнес пришлось оставить.

Понаровская не раз привлекала стилистов к созданию образов. В 1980-х ее гардеробом занимался Лев Новиков. Позже его сменил Сергей Зверев.

Когда певица вернулась на эстраду в 2019-м, стилист Павел Лагунов занялся ее преображением. Он убедил Понаровскую сделать стильную стрижку пикси и покраситься в платиновый блонд. В гардеробе певицы появились костюмы с мужского плеча.

Понаровская считает, что можно и нужно быть модной в любом возрасте. И не поддаваться стереотипам. «К сожалению, глядя на себя, мы очень консервативны. Мы не предполагаем, что в любом возрасте, абсолютно в любом, можно быть модной. Я не говорю гламурной, я не говорю оголенной. Модной. Потому что мода — это бесконечность», — говорила певица.

Понаровская хранит вещи с особым трепетом, у нее большая коллекция одежды, которая занимает 10-метровый гардероб, к которому звезда пристроила большой шкаф-купе.

Ирина Понаровская Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

7 правил стиля Понаровской

На съемках шоу «ВИА Суперстар!» Понаровская появится в ярких образах, благодаря которым выглядит еще моложе. Дизайнер одежды, художник по костюмам Светлана Михаленко и создатель сервиса Stylebox стилист Ольга Ким рассказали NEWS.ru, как помолодеть с помощью правильно подобранной одежды.

Костюмы оверсайз или с мужского плеча сделают образ стильным и современным. Но стилисты рекомендуют не выбирать слишком объемные вещи, а визуально чуть больше — на размер. Стоит обращать внимание на длину жакета относительно вашего роста. Чрезмерно яркие цвета, увлечение принтами будут вредить вашему образу. Стоит, как и Понаровская, выбирать цвета, подчеркивающие вашу природу, а не отвлекающие от нее. Сегодня в моде объемный пиджак и офисная юбка до колен. Завтра — широкие брюки с заниженной талией. Не стоит увлекаться трендами и слепо следовать им, лучше отдавать предпочтение классике. У цветов и принтов нет лифтинг-свойств. Стоит поэкспериментировать с выбором оттенков и найти подходящие вам, которые будут зрительно омолаживать. Основную часть вашего гардероба, как и у Понаровской, должны составлять вещи в нейтральной базе — пастельных оттенков. Стоит оставить примерно 10% цветных вещей. Их можно будет комбинировать с базой. Стоит обратить внимание на вещи на запах — платья и жакеты — или подчеркивать талию поясом, который позволит фигуре не «расплываться». Не стоит носить много аксессуаров. В образе должно быть не больше двух акцентных украшений: шарфик или колье, колье или брошь. С возрастом женщины все больше внимания обращают на mom-джинсы. Считается, что они моделируют фигуру и скрадывают объем. Сейчас эта модель не актуальна. Джинсы фасона палаццо зрительно удлиняют и стройнят. Также можно добавить в гардероб прямые или свободные модели.

