Чиновникам-коррупционерам в России придумали радикальное наказание Миронов предложил приравнять коррупцию к госизмене после хищений в Белгороде

Коррупция должна приравниваться к госизмене, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в комментарии NEWS.ru. Такое предложение он озвучил после сообщения о требовании Генпрокуратуры РФ взыскать 1 млрд рублей с организаторов строительства фортификационных сооружений на границе в Белгородской области.

Материалы Генпрокуратуры подтверждают необходимость срочного принятия радикальных мер по борьбе с коррупцией, которые давно предлагает «Справедливая Россия — За правду». Во-первых, коррупцию надо приравнять к госизмене, особенно когда речь идет об ущербе для обороноспособности государства, — подчеркнул депутат.

Кроме того, как утверждает Миронов, чиновники, злоупотребляющие положением, фактически помогают врагу. Он добавил, что формулировка «специальная военная операция» должна подразумевать «строгость к преступникам и изменникам по законам военного времени».

Если чиновник живет не по зарплате, не может подтвердить законность приобретения своего имущества и своих родственников — это уже основание для уголовного дела с последующей конфискацией, — подчеркнул Миронов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Генпрокуратура требует взыскать почти 1 млрд рублей с организаторов возведения фортификационных сооружений на российско-украинской границе в Белгородской области. Ответчиками по иску стали ряд физических и юридических лиц, включая обвиняемого в хищениях замгубернатора Рустэма Зайнуллина.