Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 16:19

В Госдуме раскрыли цель переезда ряда госкомпаний из Москвы

Депутат Кравченко: переезд госкомпаний из Москвы увеличит число рабочих мест

Денис Кравченко Денис Кравченко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перемещение ряда государственных компаний из Москвы в регионы позволит создать больше рабочих мест, заявил Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. По его словам, эта мера позволит решить проблему оттока населения в крупные города и даст молодежи новую возможность для карьерного роста.

Подобное перемещение, с моей точки зрения, не только логично, но и социально справедливо, дает возможность людям на производствах в регионах продвинуться дальше, — сказал Кравченко.

Ранее правительство определило около 170 государственных корпораций и компаний с госучастием для переезда из Москвы. Власти также рассматривают вопрос о включении в этот перечень дочерних компаний.

В регионы планируется переместить госкомпании численностью от двух тысяч сотрудников. Для некоторых организаций при этом будет возможен перенос только отдельных функций при условии создания рабочих мест в регионах. До этого президент России Владимир Путин по итогам ПМЭФ-2024 поручил правительству представить предложения о поэтапном перемещении офисов госкомпаний из Москвы в регионы.

Россия
Госдума
госкомпании
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, когда Часов Яр перешел под контроль России
Турция снизила цены после рухнувшего турпотока из России
Россиянке придется судиться за возможность родить от погибшего на СВО мужа
«Похищали и угрожали»: двух россиян задержали на Бали за вымогательство
Чиновница провалилась под трибуну городской думы в российском регионе
Нефтяная ловушка: по кому ударят новые санкции Трампа против России
Минтранс России высказался о штрафах для Turkish Airlines
Раскрыто, отпустят ли на год на больничный с гипертонией по новым правилам
«Орешник» пошел в серию: что известно о новом оружии России, когда запуск
Стало известно, какие проблемы со здоровьем испытывал Глотов перед смертью
Что считается экстремистским в книгах и музыке в 2025 году?
Бизнесменам дали эффективные советы, как защититься от хакерских атак
В Госдуме раскрыли цель переезда ряда госкомпаний из Москвы
Минтруд призвал не брать мигрантов на работу по квотам из-за одного фактора
Диана Гурцкая предстала перед подписчиками в неожиданном образе
«Настроен оптимистично»: ветеран ЦСКА дал прогноз на матч против «Зенита»
Зеленский сделал неожиданное предложение после выступления Путина
На Украине уверены, что крах Зеленского уже произошел
Просил его застрелить: вернувшийся с СВО военный зарубил мужчину мачете
Руководство колонии в российском регионе задержали из-за картофеля
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.