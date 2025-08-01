В Госдуме раскрыли цель переезда ряда госкомпаний из Москвы

Перемещение ряда государственных компаний из Москвы в регионы позволит создать больше рабочих мест, заявил Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. По его словам, эта мера позволит решить проблему оттока населения в крупные города и даст молодежи новую возможность для карьерного роста.

Подобное перемещение, с моей точки зрения, не только логично, но и социально справедливо, дает возможность людям на производствах в регионах продвинуться дальше, — сказал Кравченко.

Ранее правительство определило около 170 государственных корпораций и компаний с госучастием для переезда из Москвы. Власти также рассматривают вопрос о включении в этот перечень дочерних компаний.

В регионы планируется переместить госкомпании численностью от двух тысяч сотрудников. Для некоторых организаций при этом будет возможен перенос только отдельных функций при условии создания рабочих мест в регионах. До этого президент России Владимир Путин по итогам ПМЭФ-2024 поручил правительству представить предложения о поэтапном перемещении офисов госкомпаний из Москвы в регионы.