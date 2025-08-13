На могиле Ивана Краско в Комарово открыли стрельбу Ритуальный выстрел прозвучал на месте похорон актера Ивана Краско в Комарово

На месте похорон народного артиста России Ивана Краско в поселке Комарово в Санкт-Петербурге открыли стрельбу, передает корреспондент NEWS.ru. По предварительным данным, у могилы прозвучал всего один выстрел. Вероятно, стрельба была ритуальной, поскольку актер имел за плечами военный опыт — он был моряком и командовал десантным кораблем.

Информацию о ритуальном характере стрельбы также приводит «МК в Питере». Источник в правоохранительных органах пояснил изданию, что подобная практика имеет место в исключительных случаях. Соответствующие почести артисту воздали как бывшему военному и почетному гражданину Санкт-Петербурга.

Краско похоронили 13 августа на кладбище в поселке Комарово рядом с могилой его сына, актера Андрея Краско. Также недалеко от обоих артистов находится могила ученого-физика, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова. Церемония прощания с Краско состоялась в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени В. Ф. Комиссаржевской и закончилась бурными аплодисментами участников.