20 августа 2025 в 13:59

Риелтор высказался об аренде жилья через «Госуслуги»

Риелтор Барсуков: аренда через «Госуслуги» не заменит показа квартир в живую

Новый сервис онлайн-аренды жилья на портале «Госуслуги» не сможет заменить работу агента по недвижимости, в первую очередь — возможность живого показа объектов и проверку их юридической чистоты, заявил NEWS.ru член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. По его словам, основное преимущество платформы, а именно идентификация сторон сделки и стандартные шаблоны договоров, не отменяет необходимости в профессиональном посредничестве.

На «Госуслугах» есть проверка собственника. Плюс, если там сделают идентификацию человека, который снимает квартиру, это поможет при заключении договора. Будут стандартные договоры, которые можно по шаблону подписать. Но вопрос, что за шаблон будет? Реклама, показы. Пусть платформа возьмет на себя эту функцию, взяв существующие базы данных. Если будет авторизация через «Госуслуги», то можно будет убедиться, что объявление настоящее. А показы кто будет проводить? Кто будет принимать телефонные звонки? Эти функции платформа не возьмет на себя, — высказался Барсуков.

Пафос вокруг нового сервиса, как отметил специалист, является неоправданным, поскольку революции на рынке не произойдет. По его словам, платформа лишь формализует часть процесса для тех, кто и так предпочитает сдавать жилье без посредников.

В чем критичная разница между теми базами, которые появились на «Госуслугах», и тех, что есть сейчас? Весь пафос в статьях, что появилась платформа, и она произведет революцию на рынке, станет все легко и доступно. Абсолютно неоправданный пафос, — резюмировал Барсуков.

Ранее Российский Верховный суд признал законной сдачу домов посуточно третьим лицам. Инстанция рассмотрела соответствующее дело по участку на курорте Шерегеш в Кемеровской области. Местный житель построил на участке дом и комплекс с бассейном, сауной и хаммамом.

