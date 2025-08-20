В России разрешили сдавать дома посуточно

Российский Верховный Суд признал законной сдачу домов посуточно третьим лицам, передает РИА Новости. Инстанция рассмотрела соответствующее дело по участку на курорте Шерегеш в Кемеровской области.

Местный житель построил на участке дом и комплекс с бассейном, сауной и хамамом. При этом территория относилась к категории «туристическое обслуживание, общественное использование объектов капитального строительства, отдых (рекреация)». Позже прокуратура выяснила, что постройку используют в качестве гостиницы.

Российское законодательство предъявляет к отелям более строгие правила, чем к жилым домам. Прокуратура запросила запрет на сдачу постройки в аренду. Суды трех инстанций встали на сторону обвинения, однако Верховный Суд разрешил владельцу посуточную сдачу.

