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07 июля 2026 в 16:49

Психолог дал советы, как перестать избегать ответственности

Психолог Шамсутдинов: признание своих чувств поможет стать более ответственным

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Признание собственных чувств и правильная саморефлексия помогут начать принимать ответственность, заявил в беседе с «Радио 1» практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов. Эксперт отметил, что человеку действительно не подвластны все обстоятельства, в том числе погода, экономическая ситуация и поведение окружающих. Однако он в силах контролировать свою реакцию на внешний мир.

Здесь начинается самое интересное: принимать ответственность — не просто признать свою долю в происходящем, но и понять, что именно ты можешь изменить. Это не всегда легко. Сила в том, чтобы не оставаться жертвой обстоятельств. Как же правильно принимать ответственность? Прежде всего признать свои чувства. Это нормально — испытывать гнев, страх или печаль по поводу ситуации. Затем задать себе вопрос: «Что я могу сделать?» Это может быть маленький шаг, но он даст вам ощущение контроля и уверенности, — посоветовал Шамсутдинов.

Ранее кандидат психологических наук Светлана Колосова заявила, что при плохом настроении необходимо говорить о хороших вещах. Она отметила, что сейчас люди часто пребывают в состоянии неопределенности.

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