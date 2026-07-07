Названа вероятная причина смерти участника «Песняров»

Причиной смерти одного из основателей ансамбля «Песняры» Владислава Мисевича мог стать оторвавшийся тромб, сообщил портал Onlíner со ссылкой на коллегу музыканта Валерия Дайнеко. Он уточнил, что проблема с тромбами беспокоила Мисевича с самого детства.

Она (вдова артиста Ольга. — NEWS.ru) рассказала, что вчера вечером Владислав катался на роликах, потом пришел домой, принял контрастный душ, и ему стало плохо. Вероятно, оторвался тромб. Эта проблема беспокоила его с детства, — сказал Дайнеко.

По его словам, Мисевич до последних дней вел активный образ жизни, занимался спортом и поддерживал хорошую физическую форму. В последние годы он занимался сольным творчеством и готовился к концерту, запланированному на 25 июля.

Коллеги отметили, что внезапная смерть Мисевича стала для них неожиданностью. Прощание с музыкантом состоится 9 июня, после прибытия из-за границы его дочери Каролины.

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