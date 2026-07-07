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07 июля 2026 в 17:38

Названа вероятная причина смерти участника «Песняров»

Участник «Песняров» Владислав Мисевич мог умереть из-за отрыва тромба

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Причиной смерти одного из основателей ансамбля «Песняры» Владислава Мисевича мог стать оторвавшийся тромб, сообщил портал Onlíner со ссылкой на коллегу музыканта Валерия Дайнеко. Он уточнил, что проблема с тромбами беспокоила Мисевича с самого детства.

Она (вдова артиста Ольга. — NEWS.ru) рассказала, что вчера вечером Владислав катался на роликах, потом пришел домой, принял контрастный душ, и ему стало плохо. Вероятно, оторвался тромб. Эта проблема беспокоила его с детства, — сказал Дайнеко.

По его словам, Мисевич до последних дней вел активный образ жизни, занимался спортом и поддерживал хорошую физическую форму. В последние годы он занимался сольным творчеством и готовился к концерту, запланированному на 25 июля.

Коллеги отметили, что внезапная смерть Мисевича стала для них неожиданностью. Прощание с музыкантом состоится 9 июня, после прибытия из-за границы его дочери Каролины.

Ранее в цыганском театре «Ромэн» сообщили, что народная артистка России Екатерина Жемчужная умерла на 83-м году жизни. Актриса запомнилась зрителям по картинам «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Чардаш Монти», «Цыганка Аза».

Общество
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