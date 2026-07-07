Певцов назвал важное условие для возвращения уехавших из страны артистов Певцов: уехавшие из России артисты смогут вернуться, если не нарушили УК

Уехавшие из России артисты смогут вернуться обратно, при условии что их действия не попали под Уголовный кодекс РФ, заявил актер Дмитрий Певцов в шоу «Эмпатия Мануччи». Он подчеркнул, что эти люди также должны принести извинения.

Они просто едут, там жрать нечего. Деньги закончились, зарабатывать можно только здесь, и они едут сюда. Это понятно, это один случай, потом еще будет 21‑й, 30‑й, если они не попали под УК. По мне бы, если уж ты так громко обливал страну грязью, надо так же громко, во всеуслышание извиниться перед страной, — отметил он.

Певцов подчеркнул, что русским людям свойственно прощать. По его словам, несмотря на то, что извинения уехавших артистов могут быть формальными, они должны прозвучать перед публикой.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил признать экстремистом артиста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, Галкин и его жена Алла Пугачева делают все, чтобы с шоумена сняли статус иноагента, и думают вернуться в Россию, но этого не должно произойти.