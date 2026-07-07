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07 июля 2026 в 17:22

Брокер раскрыл, на каких условиях выгодно оформить ипотеку в 2026 году

Брокер Ракута посоветовал оформлять ипотеку лишь на первичном рынке недвижимости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В 2026 году рекомендуется рассматривать ипотеку только на первичном рынке недвижимости, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» брокер Дмитрий Ракута. По его словам, оформить кредит лучше до октября, пока условия соответствующей программы не изменились в худшую сторону.

Хоть ключевая ставка и снизилась, рыночная ипотека все равно остается высокой: в среднем это ставка 18–19%. По ней немногие готовы согласиться на сделку. Мы увидели небольшой прирост выдачи ипотеки. Если мы говорим о семейной ипотеке, то на фоне возможных изменений, которые могут произойти в программе после октября 2026 года, есть смысл поторопиться и оформить ее, — порекомендовал Ракута.

Он добавил, что людям, рассматривающим покупку жилья на вторичном рынке и по базовой программе, лучше повременить со сделкой. Эксперт посоветовал подождать до тех пор, пока ключевая ставка и ипотечные требования не станут более приемлемыми.

Ранее член комитета по ипотеке Российской гильдии риелторов Денис Моргунов предостерег от подачи заявок на получение ипотечного кредита в несколько банков одновременно. Он пояснил, что это может свидетельствовать о финансовых проблемах.

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