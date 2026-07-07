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07 июля 2026 в 17:24

Спасатели извлекли из ячейки почтомата девочку-подростка на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сотрудники ГСЧС Украины извлекли 15-летнюю девушку, застрявшую в ячейке почтомата в городе Ровно, сообщила пресс-служба ведомства. Причины, по которым девочка оказалась внутри шкафа, не уточняются.

Чтобы ее достать, спасателям пришлось воспользоваться специальным ломом. Судя по всему, серьезных травм ребенок не получил, но ситуация стала для нее сильным стрессом.

Ранее специалисты спасли трех детенышей дикого кабана, которые провалились в двухметровый колодец в поселке Славянка Приморского края. Одного из животных специалисты доставали практически сутки.

Также сообщалось, что спасатели извлекли тело мужчины из реки Барды около деревни Проносное в Пермском крае. Труп обнаружили в Березовском округе.

До этого пресс-служба СК сообщила, что один из двух подростков утонул при попытке переплыть протоку на самодельном плоту в Самарской области. Трагедия произошла днем 11 июня вблизи острова Рождественский.

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