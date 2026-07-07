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07 июля 2026 в 17:21

Бельгия готовится к признанию Палестины

Вице-премьер Прево: в Бельгии началась подготовка к признанию Палестины

Максим Прево Максим Прево Фото: Emile Windal/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Бельгия в скором времени признает Палестину как государство, заявил вице-премьер и министр иностранных дел европейской страны Максим Прево в эфире телеканала VRT. По его словам, скоро этот вопрос встанет на повестке дня.

Не знаю, будем ли мы готовы [признать Палестину] к пятнице, однако это в скором времени будет на повестке дня, — заявил Прево.

По его словам, на таком решении также настаивали представители ведущей в Бельгии партии «Христианские демократы и фламандцы». По их мнению, это абсолютно необходимо для возможности мирного сосуществования жителей сектора Газа. Прево подтвердил, что его кабинету уже выдали приказы о признании Палестины.

Бельгия пошла на такой шаг после того, как палестинское движение ХАМАС распустило свое правительство в Газе. Это было одним из условий европейских стран для признания государственности.

Ранее исполняющая обязанности постоянного представителя России в ООН Анна Евстигнеева призвала решить израильско-палестинский вопрос на фоне затишья конфликта между Ираном и США. По ее словам, разрядка напряженности в регионе дает большую надежду.

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сектор Газа
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