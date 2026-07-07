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07 июля 2026 в 17:07

Игра под раскаты грома обернулась для футболиста мгновенной смертью

В Малайзии молния убила 28-летнего футболиста во время матча

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В малазийском городе Малакка молния ударила в 28-летнего футболиста, сообщает издание Mothership. Инцидент произошел вечером 5 июля во время матча между командами Rembau Indian Veteran и Tanjung Minyak.

Отмечается, что через 10 минут после начала игры пошел небольшой дождь, а затем раздался сильный раскат грома. По словам очевидцев, двое футболистов и судья упали на землю без сознания.

Пострадавших незамедлительно доставили в больницу, однако спасти игрока по фамилии Танеш не удалось. У мужчины были многочисленные ожоги тела. Арбитр по-прежнему пребывает в клинике, а другому пострадавшему медицинская помощь не потребовалась.

В настоящее время Футбольная ассоциация Малайзии с коллегами из штата Малакка проводит расследование. Глава ассоциации отметил, что организаторы не должны бояться приостанавливать или переносить игры из-за плохих погодных условий. Кроме того, обсуждается возможность использования системы обнаружения молний в непосредственной близости от места проведения матчей.

Ранее в Словении 90 овец погибли после удара молнии на пастбище. После происшествия местные специалисты провели выездные проверки. Отмечалось, что животные принадлежали 14 разным владельцам.

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