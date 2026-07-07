Стала известна истинная причина отказа Нидерландов в помощи Украине

Приостановка финансовой поддержки Киева со стороны Амстердама на самом деле связана с простым перераспределением средств в пользу общеевропейских механизмов, заявил NEWS.ru публицист Феликс Шультес. По его словам, данное решение следует рассматривать в контексте общей стратегии Евросоюза, где бремя ответственности постепенно смещается с национальных правительств на наднациональные институты.

Нужно подумать, что именно Нидерланды подразумевают, говоря о приостановке помощи Украине. Вряд ли власти этой страны ставят крест на всей поддержке Киева. Скорее всего, они ее просто перекладывают на общеевропейскую тему, то есть деньги будут идти с ЕС. Таким образом, ответственность отдельных государств немножко смягчается. Именно по этой схеме обеспечение Украины со стороны Евросоюза в плане помощи растет, а в маленьких национальных государствах уменьшается. Это просто перераспределение средств, — пояснил Шультес.

Ранее министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус заявила, что страна исчерпала ресурсы для дальнейшего оказания прямой военной помощи Украине. Она также призвала другие европейские государства продолжать оказывать помощь Киеву.