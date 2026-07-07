Страна ЕС заявила, что больше не имеет ресурсов для оказания помощи Украине

Страна ЕС заявила, что больше не имеет ресурсов для оказания помощи Украине Глава Минобороны Нидерландов: страна исчерпала резервы помощи Украине

Нидерланды исчерпали ресурсы для дальнейшего оказания прямой военной помощи Украине, заявила Bloomberg министр обороны королевства Дилан Йешилгез-Зегериус на полях саммита НАТО в Анкаре. Она также призвала другие европейские страны продолжать оказывать помощь Киеву.

У Нидерландов больше нет возможностей, потому что мы уже сделали очень много, — отметила она.

По данным Bloomberg, власти Нидерландов потратили на военную помощь Украине в общей сложности €9,1 млрд. Помимо этого, королевство обязалось предоставить еще €1 млрд в рамках инициативы PURL, по которой европейские союзники планируют закупить американское оружие для Украины.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хруппала призвал прекратить поддержку Украины. Он отметил, что у ФРГ достаточно доказательств участия Украины в подрыве газопроводов «Северный поток» для остановки военной помощи Киеву.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что причин для выделения средств на военную помощь Украине у Братиславы нет. Он отметил, что финансирование Киева только продлевает конфликт.