В Москве поймали убийцу, который разгуливал на свободе 25 лет

В Москве поймали убийцу, который разгуливал на свободе 25 лет Следователи задержали в Москве подозреваемого в убийстве 25-летней давности

Следователи совместно с сотрудниками СОБР «Столица» задержали в Москве подозреваемого в убийстве 25-летней давности, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Росгвардии. У мужчины уже была судимость, против него возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что убийство произошло летом 2001 года на Боровском шоссе. Погибший мужчина умер от ножевых ранений после бытовой ссоры. Спустя 25 лет следователям удалось установить личность и местонахождение подозреваемого, после чего росгвардейцы задержали мужчину.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге уличного спортсмена из Москвы Акмаля Шакурова. Мужчина прыгнул на здание резиденции полпреда президента в Северной столице. По собственным словам, он увлекается паркуром и прыгнул из спортивного интереса. Шакуров раскаялся в содеянном. Суд назначил ему трое суток административного ареста.

Также росгвардейцы задержали мужчину с ножом в одном из столичных торговых центров. Они вместе с медиками и полицейскими уговорили вооруженного человека отдать нож.