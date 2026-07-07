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07 июля 2026 в 16:25

Канада пообещала Украине почти $1 млрд на военные нужды

Канада пообещала Украине военную помощь на $900 млн

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Власти Канады направят Украине новый пакет военной помощи на общую сумму $900 млн (68,7 млрд рублей), сообщает RT в социальных сетях. Отмечается, что Киев получит средства ПВО, современную военную технику и боеприпасы. Оттава также намерена помогать Киеву с восстановлением энергетики.

Ранее министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус заявила, что страна исчерпала ресурсы для оказания военной помощи Украине. В то же время чиновница призвала другие европейские страны продолжать поддержку Украины.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что причин для выделения средств на военную помощь Украине у Братиславы нет. Он отметил, что финансирование Киева только продлевает конфликт.

Также сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хруппала отметил: у ФРГ достаточно доказательств участия Украины в подрыве газопроводов «Северный поток» для остановки военной помощи Киеву. Он призвал не останавливаться на руководстве Украины периода 2022 года и провести расследование против нынешних элит.

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Украина
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военная помощь Украине
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