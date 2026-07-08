Как найти заправку с бензином в Петербурге: лайфхаки и советы от экспертов

Как найти заправку с бензином в Петербурге: лайфхаки и советы от экспертов

В Санкт-Петербурге наблюдаются проблемы с топливом на АЗС. На некоторых станциях возникают перебои с поставками, что приводит к очередям и необходимости тратить больше времени на заправку машины. О том, что происходит с топливом в Северной столице, как автовладельцам найти АЗС с бензином, — в материале NEWS.ru.

Что происходит с топливом в Санкт-Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что ситуация с поставками топлива на заправки в Санкт-Петербурге находится под контролем.

«Президент Владимир Путин поставил четкую задачу — обеспечить стабильность на рынке топлива. Правительство Санкт‑Петербурга в пределах своих полномочий ведет постоянный мониторинг ситуации с моторным топливом на городских нефтебазах и автозаправочных станциях. Мы находимся в постоянном контакте с Министерством энергетики и операторами АЗС. Видим полную картину по городу, отслеживаем запасы на нефтебазах и поставки на заправки», — отметил Беглов.

Губернатор сослался на главу государства, который ранее сообщил, что были задействованы на полную мощность крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы, а также активно используется потенциал средних и малых предприятий.

«Сокращены сроки проведения текущих ремонтов, а плановые работы перенесены на более поздние сроки. По прогнозам, в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели», — добавил Беглов.

Александр Беглов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга сообщили, что регулярно отслеживают наличие топливных ресурсов на городских нефтебазах. Запасов бензина АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива на складах достаточно, подчеркнули в ведомстве.

«Указаний, предусматривающих введение ограничений на реализацию топливных ресурсов на автозаправочных станциях, не издавалось», — пояснили в комитете.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил, что дефицита топлива в городе нет, а локальные трудности связаны с действиями Федеральной антимонопольной службы (ФАС). По его словам, ведомство проводит расследование в отношении ряда компаний, которые подозреваются в картельном сговоре — скупке топлива и искусственном завышении цен.

Как следует из данных агрегатора Russiabase, в настоящее время средняя стоимость бензина марки АИ-92 в Петербурге составляет 67,26 рубля, АИ-95 — 72,54 рубля, дизельного топлива — 81,39 рубля.

В конце июня президент России провел совещание с ключевыми министрами, мэром Москвы Сергеем Собяниным и главами крупных нефтяных компаний. Участники встречи обсуждали, как стабилизировать внутренний рынок топлива: нарастить предложение, удержать экономически обоснованные цены и обеспечить аграриев горючим в летнюю страду. Для оперативного контроля был создан круглосуточный штаб.

Владимир Путин подчеркнул, что проблемы для автомобилистов и бизнеса сохраняются. По его словам, не всегда можно найти нужную марку бензина.

«Очереди, к сожалению, на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда можно найти. <...> Мы сейчас наблюдаем определенный дефицит, но он не критический», — отметил глава государства.

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Ранее в ФАС сообщили, что Московское областное управление ведомства инициировало разбирательство против шести реализаторов топлива, торгующих бензином и дизелем через розничные сети. Речь идет о пяти юридических лицах и индивидуальном предпринимателе, которые синхронно подняли цены на продукцию.

Как водителям быстро найти АЗС с бензином в Петербурге

Лучший способ оперативно заправиться в Северной столице — использовать трассовые заправки на М-10 и М-11, рассказал NEWS.ru автоэксперт Михаил Пальмов.

«Если вы планируете выезд из Петербурга, то стоит заправиться на трассе, а не в черте города. Закладывайте дополнительное время на дорогу. Также желательно иметь с собой наличные, поскольку на некоторых АЗС возможны сбои с оплатой по карте», — отметил собеседник.

По его словам, автолюбителям не следует ездить наугад в поисках бензина на заправке, так как они не только тратят время, но и оставшееся в машине топливо. Пальмов также порекомендовал использовать сарафанное радио и специальные приложения. В частности, он посоветовал заранее побеседовать со знакомыми, которые заправлялись в последние часы.

По словам эксперта, утром перед работой и вечером в час пик наблюдаются самые большие очереди на АЗС. По этой причине нужно выбирать другое время для заправки машины.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Больше всего шансов спокойно заправиться до обеда или очень ранним утром, когда трафик еще не настолько активный», — сказал Пальмов.

Экономический аналитик Артем Ермолаев в разговоре с NEWS.ru посоветовал водителям использовать сервис «Яндекс Заправки».

«Приложение не только показывает цены, но и подчас позволяет отслеживать наличие топлива на АЗС в реальном времени. Есть приложения от ряда банков, которые также помогают водителям мониторить актуальную ситуацию с топливом в Петербурге», — подчеркнул он.

По словам Ермолаева, еще один вариант — краудсорсинговые карты.

«Речь идет о сервисах, где информацию обновляют сами водители. Они отмечают на карте, где есть бензин, где его нет, насколько длинные очереди. Но это субъективная информация, которая может обновляться с определенной задержкой», — заключил аналитик.

Читайте также:

Где найти заправку с бензином в Москве: лайфхаки и советы от экспертов

Как реально сэкономить на бензине: топ-10 способов, которые работают

Как защитить бензин от слива: четыре рабочих способа