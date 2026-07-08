Как найти заправку с бензином в Петербурге: лайфхаки и советы от экспертов

В Санкт-Петербурге наблюдаются проблемы с топливом на АЗС. На некоторых станциях возникают перебои с поставками, что приводит к очередям и необходимости тратить больше времени на заправку машины. О том, что происходит с топливом в Северной столице, как автовладельцам найти АЗС с бензином, — в материале NEWS.ru.
Что происходит с топливом в Санкт-Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что ситуация с поставками топлива на заправки в Санкт-Петербурге находится под контролем.
«Президент Владимир Путин поставил четкую задачу — обеспечить стабильность на рынке топлива. Правительство Санкт‑Петербурга в пределах своих полномочий ведет постоянный мониторинг ситуации с моторным топливом на городских нефтебазах и автозаправочных станциях. Мы находимся в постоянном контакте с Министерством энергетики и операторами АЗС. Видим полную картину по городу, отслеживаем запасы на нефтебазах и поставки на заправки», — отметил Беглов.
Губернатор сослался на главу государства, который ранее сообщил, что были задействованы на полную мощность крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы, а также активно используется потенциал средних и малых предприятий.
«Сокращены сроки проведения текущих ремонтов, а плановые работы перенесены на более поздние сроки. По прогнозам, в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели», — добавил Беглов.
В комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга сообщили, что регулярно отслеживают наличие топливных ресурсов на городских нефтебазах. Запасов бензина АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива на складах достаточно, подчеркнули в ведомстве.
«Указаний, предусматривающих введение ограничений на реализацию топливных ресурсов на автозаправочных станциях, не издавалось», — пояснили в комитете.
Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил, что дефицита топлива в городе нет, а локальные трудности связаны с действиями Федеральной антимонопольной службы (ФАС). По его словам, ведомство проводит расследование в отношении ряда компаний, которые подозреваются в картельном сговоре — скупке топлива и искусственном завышении цен.
Как следует из данных агрегатора Russiabase, в настоящее время средняя стоимость бензина марки АИ-92 в Петербурге составляет 67,26 рубля, АИ-95 — 72,54 рубля, дизельного топлива — 81,39 рубля.
В конце июня президент России провел совещание с ключевыми министрами, мэром Москвы Сергеем Собяниным и главами крупных нефтяных компаний. Участники встречи обсуждали, как стабилизировать внутренний рынок топлива: нарастить предложение, удержать экономически обоснованные цены и обеспечить аграриев горючим в летнюю страду. Для оперативного контроля был создан круглосуточный штаб.
Владимир Путин подчеркнул, что проблемы для автомобилистов и бизнеса сохраняются. По его словам, не всегда можно найти нужную марку бензина.
«Очереди, к сожалению, на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда можно найти. <...> Мы сейчас наблюдаем определенный дефицит, но он не критический», — отметил глава государства.
Ранее в ФАС сообщили, что Московское областное управление ведомства инициировало разбирательство против шести реализаторов топлива, торгующих бензином и дизелем через розничные сети. Речь идет о пяти юридических лицах и индивидуальном предпринимателе, которые синхронно подняли цены на продукцию.
Как водителям быстро найти АЗС с бензином в Петербурге
Лучший способ оперативно заправиться в Северной столице — использовать трассовые заправки на М-10 и М-11, рассказал NEWS.ru автоэксперт Михаил Пальмов.
«Если вы планируете выезд из Петербурга, то стоит заправиться на трассе, а не в черте города. Закладывайте дополнительное время на дорогу. Также желательно иметь с собой наличные, поскольку на некоторых АЗС возможны сбои с оплатой по карте», — отметил собеседник.
По его словам, автолюбителям не следует ездить наугад в поисках бензина на заправке, так как они не только тратят время, но и оставшееся в машине топливо. Пальмов также порекомендовал использовать сарафанное радио и специальные приложения. В частности, он посоветовал заранее побеседовать со знакомыми, которые заправлялись в последние часы.
По словам эксперта, утром перед работой и вечером в час пик наблюдаются самые большие очереди на АЗС. По этой причине нужно выбирать другое время для заправки машины.
«Больше всего шансов спокойно заправиться до обеда или очень ранним утром, когда трафик еще не настолько активный», — сказал Пальмов.
Экономический аналитик Артем Ермолаев в разговоре с NEWS.ru посоветовал водителям использовать сервис «Яндекс Заправки».
«Приложение не только показывает цены, но и подчас позволяет отслеживать наличие топлива на АЗС в реальном времени. Есть приложения от ряда банков, которые также помогают водителям мониторить актуальную ситуацию с топливом в Петербурге», — подчеркнул он.
По словам Ермолаева, еще один вариант — краудсорсинговые карты.
«Речь идет о сервисах, где информацию обновляют сами водители. Они отмечают на карте, где есть бензин, где его нет, насколько длинные очереди. Но это субъективная информация, которая может обновляться с определенной задержкой», — заключил аналитик.
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