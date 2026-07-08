Провизор раскрыла, чем категорически нельзя запивать лекарства Провизор Тимохина: лекарства надо запивать водой, а не кофе или соком

Запивать лекарства нужно 100–200 миллилитрами обычной негазированной воды, заявила провизор Наталья Тимохина. По ее словам, переданным Lenta.ru, заменять ее на чай, кофе, молоко или соки не стоит, потому что некоторые напитки влияют на всасывание таблеток и изменяют их действие.

Влияние еды на действие лекарств может быть очень разным. В одних случаях она мешает препарату всасываться, поэтому в крови оказывается меньше действующего вещества и лечение становится неэффективным. В других пища, наоборот, усиливает всасывание медикамента. Тогда его концентрация в крови получается слишком высокой и увеличивается риск побочных эффектов, — предупредила Тимохина.

Провизор пояснила, как трактовать указания в инструкции к лекарству. Если написано «натощак», значит, желудок должен быть почти пустым — как правило, это время за 30 минут до еды либо не раньше чем через час после последнего приема пищи. Указание «до еды» подразумевает прием препарата за 30–60 минут до трапезы, «во время еды» — непосредственно в процессе приема пищи, а «после еды» — в течение 30 минут после того, как человек поел.

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