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08 июля 2026 в 17:23

Больная раком Лерчек может вновь посетить суд

Лерчек может снова принять участие в судебном разбирательстве по уголовному делу

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Участие блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) в судебных заседаниях по своему уголовному делу теоретически допустимо, несмотря на то, что производство по нему было приостановлено в связи с диагностированным онкологическим заболеванием, сообщили ТАСС в правоохранительных структурах. В то же время собеседник агентства уточнил, что действующие врачебные предписания на период терапевтического курса предполагают существенное ограничение физической активности пациентки.

В ответе специалистов онкологического центра им. Н. Н. Блохина на запрос представителей надзорного ведомства содержится информация о том, что Валерия Чекалина может участвовать в судебных заседаниях в рамках уголовного дела, которое было в отношении нее приостановлено, — заявил источник.

Ранее блогер рассказала, что многократно проходила процедуру ЭКО. Она допустила, что рост злокачественного новообразования мог начаться после гормональной стимуляции организма. Лерчек отметила, что для того, чтобы родить сына, ей пришлось пройти семь процедур ЭКО.

Кроме того, онколог Владимир Ивашков сообщил, что пока преждевременно делать какие-либо прогнозы относительно лечения блогера. Он пояснил, что опухоль находится не только в желудке, но как минимум в пяти различных отделах организма.

Россия
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суды
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