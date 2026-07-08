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08 июля 2026 в 17:57

Политолог ответил, отвлечет ли отмена перемирия с Ираном Трампа от Украины

Политолог Ибрагимов: Трамп в любом случае не разрешит конфликт на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп не сможет разрешить конфликт на Украине ни при каких условиях, заявил NEWS.ru политолог, преподаватель экономического факультета РУДН и Финансового университета при правительстве России, специалист по Ирану Фархад Ибрагимов. По его словам, завершение противостояния зависит только от действий РФ.

Нам не горячо не холодно от [отказа США от перемирия с Ираном]. СВО будет продолжаться независимо от того, обращает ли внимание Трамп на Иран или на Украину. Не обращает — это его дело. Но я скажу откровенно, что он, конечно, пытается сейчас держать в одной руке два арбуза: один арбуз — это Иран, второй — Украина. Он хочет одновременно решить эти вопросы, но в вопросе Украины он не сможет чего-то добиться до тех пор, пока сама Россия не решит фундаментальные вопросы, связанные с СВО. До тех пор, пока киевский режим будет продолжать свою террористическую сущность и не примет все условия, которые выдвинула ему Россия. Что бы Трамп там ни говорил и что бы он ни делал, у него ничего не получится, — сказал Ибрагимов.

Ранее Трамп заявил, что вновь прекращает переговоры с Ираном. Во время встречи с главой НАТО Марком Рютте на саммите в Анкаре он также оскорбил иранское руководство, назвав его «отбросами».

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