Политолог ответил, отвлечет ли отмена перемирия с Ираном Трампа от Украины

Президент США Дональд Трамп не сможет разрешить конфликт на Украине ни при каких условиях, заявил NEWS.ru политолог, преподаватель экономического факультета РУДН и Финансового университета при правительстве России, специалист по Ирану Фархад Ибрагимов. По его словам, завершение противостояния зависит только от действий РФ.

Нам не горячо не холодно от [отказа США от перемирия с Ираном]. СВО будет продолжаться независимо от того, обращает ли внимание Трамп на Иран или на Украину. Не обращает — это его дело. Но я скажу откровенно, что он, конечно, пытается сейчас держать в одной руке два арбуза: один арбуз — это Иран, второй — Украина. Он хочет одновременно решить эти вопросы, но в вопросе Украины он не сможет чего-то добиться до тех пор, пока сама Россия не решит фундаментальные вопросы, связанные с СВО. До тех пор, пока киевский режим будет продолжать свою террористическую сущность и не примет все условия, которые выдвинула ему Россия. Что бы Трамп там ни говорил и что бы он ни делал, у него ничего не получится, — сказал Ибрагимов.

Ранее Трамп заявил, что вновь прекращает переговоры с Ираном. Во время встречи с главой НАТО Марком Рютте на саммите в Анкаре он также оскорбил иранское руководство, назвав его «отбросами».