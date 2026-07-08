В России приняли меры для увеличения запасов дизеля на рынке

В России приняли меры для увеличения запасов дизеля на рынке Новак сообщил о запрете на экспорт дизеля из России

В России ввели запрет на экспорт дизельного топлива, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, это позволит увеличить поставки на внутренний рынок.

Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок, — сказал он.

Сегодня президент России Владимир Путин собрал совещание с членами правительства, посвященное вопросам функционирования и дальнейшего развития топливного и транспортного комплексов страны. В ходе встречи планируется обсудить как их текущую работу, так и перспективы дальнейшего развития.

Ранее Новак поручил нефтяным компаниям увеличить поставки топлива для внутреннего рынка. Особое внимание уделили Иркутской области и Забайкальскому краю, где сохраняется напряженная ситуация с обеспечением.

До этого региональные управления ФАС России приняли меры в отношении игроков рынка нефтепродуктов. Саратовское УФАС вынесло предостережение сети АЗС «Торэко», а Оренбургское управление возбудило дело против трех компаний из-за возможных нарушений при продаже дизельного топлива.