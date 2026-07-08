Названо число зарегистрированных на «Госуслугах» иностранцев Григоренко: на «Госуслугах» зарегистрировались почти 5 млн иностранцев

Практически 5 млн иностранных граждан зарегистрировались на «Госуслугах», заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко на совещании у президента России Владимира Путина. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, они активно пользуются услугами портала.

Я могу обратить внимание на рост числа зарегистрированных на портале «Госуслуг» иностранных граждан. У нас на сегодняшний день их уже почти 5 млн, — заявил Григоренко.

Он отметил, что за рубежом популярны услуги по оформлению документов и справок. По словам Григоренко, иностранцам все очень нравится.

Ранее правительство отчиталось перед Путиным о доступе россиян к критически важным онлайн-ресурсам. Среди них — портал «Госуслуги», платежные системы и сервисы оказания медицинской помощи. Граждане могут зайти на них и во время возможных ограничений Сети.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин подтвердил, что до конца 2026 года на «Госуслугах» введут функцию подачи заявлений пакетным вариантом. Дорожная карта проекта уже функционирует, отметил он.