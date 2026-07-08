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08 июля 2026 в 17:57

Названо число зарегистрированных на «Госуслугах» иностранцев

Григоренко: на «Госуслугах» зарегистрировались почти 5 млн иностранцев

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Практически 5 млн иностранных граждан зарегистрировались на «Госуслугах», заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко на совещании у президента России Владимира Путина. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, они активно пользуются услугами портала.

Я могу обратить внимание на рост числа зарегистрированных на портале «Госуслуг» иностранных граждан. У нас на сегодняшний день их уже почти 5 млн, — заявил Григоренко.

Он отметил, что за рубежом популярны услуги по оформлению документов и справок. По словам Григоренко, иностранцам все очень нравится.

Ранее правительство отчиталось перед Путиным о доступе россиян к критически важным онлайн-ресурсам. Среди них — портал «Госуслуги», платежные системы и сервисы оказания медицинской помощи. Граждане могут зайти на них и во время возможных ограничений Сети.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин подтвердил, что до конца 2026 года на «Госуслугах» введут функцию подачи заявлений пакетным вариантом. Дорожная карта проекта уже функционирует, отметил он.

Власть
Дмитрий Григоренко
Госуслуги
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