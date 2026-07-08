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08 июля 2026 в 18:06

Йог из Ленобласти услышал суровый приговор за тройное убийство

Мужчину из Ленобласти приговорили к 16 годам колонии за тройное убийство

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Житель Ленинградской области приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за тройное убийство, передает 78.ru. Преступление было совершено в Гатчине в 2002 году. Жертвами стала целая семья. Злоумышленника, который занимался преподаванием йоги, задержали в Сочи.

В ходе расследования следователи установили, что убитые обращались к этому человеку за услугами по охране своего бизнеса. Сразу после трагедии подозреваемый уехал из города, а по возвращении появился за рулем новой машины, что вызвало подозрения у оперативников. Ключевым свидетельством стала информация от очевидца, который опознал фигуранта рядом с местом происшествия незадолго до нападения.

Впоследствии выяснилось, что после резонансного убийства мужчина кардинально изменил образ жизни — увлекся восточными духовными практиками, оставил криминальное прошлое и начал преподавать йогу. Он также вел блог на тему здоровья, активного долголетия и душевной гармонии.

Ранее житель Кубани получил 16,5 года колонии строгого режима по делу об убийстве уроженки Усть-Лабинского района. Мотивом преступления стала давняя обида фигуранта на семью девушки. В частности, после конкуренции с ее семьей он потерял прибыльный бизнес в 2013 году.

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