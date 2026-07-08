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08 июля 2026 в 18:51

Политолог ответил, как изменятся отношения РФ и Франции при избрании Ле Пен

Политолог Федоров: при победе на выборах в 2027 году Ле Пен уйдет от русофобии

Марин Ле Пен Марин Ле Пен Фото: Adrienpittore/Neirdaprod/Global Look Press
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Лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен откажется от курса ярой русофобии в случае победы на президентских выборах в 2027 году, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Однако, по его словам, при ее избрании Москва и Париж вряд ли станут друзьями.

В случае победы Марин Ле Пен отношения [Франции и России] все-таки станут более нормальными. Не стоит считать ее пророссийским кандидатом, она профранцузский кандидат. Она критиковала нас в последнее время, называя агрессорами, но тем не менее утверждала, что санкции, которые ввел Запад против России, вредны и бесполезны. Она выступает за мирное решение украинского конфликта и против поставок оружия, которые эскалируют ситуацию. Но мы для нее не друзья. Не нужно ждать каких-то чудесных улучшений. Тем не менее я думаю, что курса русофобии, которому привержен нынешний глава французского государства [Эммануэль Макрон], не будет, — сказал Федоров.

Политолог отметил, что даже в случае избрания президентом представителя крайне левых сил бывшего депутата Европейского парламента Жан-Люка Меланшона политика Франции в отношении России станет более умеренной и прагматичной. По его словам, при победе экс-премьера Эдуара Филиппа Франция продолжит придерживаться антироссийского курса.

Ранее Ле Пен заявила, что по итогам партийного совещания приняла решение участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году. 7 июля суд сократил ей срок запрета на право баллотироваться.

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Софья Якимова
С. Якимова
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