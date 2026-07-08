«Только треть»: Севастополь столкнулся с перебоями поставок топлива

В Севастополь поступает около трети от необходимого городу объема топлива в сутки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев на совещании президента России Владимира Путина с правительством. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, поставки постепенно наращиваются благодаря работе транспортного комплекса и военных, однако ситуация пока остается сложной.

Благодаря колоссальным усилиям транспортного комплекса <…> с участием военных логистика обеспечивается, поставки наращиваются. Тем не менее пока она, конечно, не вышла в нормальную плоскость. И, например, Севастополь в среднем в сутки получает только треть от потребностей города, — сказал он.

В первую очередь топливом обеспечивают службы жизнеобеспечения, уточнил Развожаев. Оставшиеся объемы направляют на продажу населению с ограничениями.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в России ввели запрет на экспорт дизельного топлива. По его словам, это позволит увеличить поставки на внутренний рынок.