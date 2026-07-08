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08 июля 2026 в 18:39

Баку представил в Петербурге опыт борьбы с налоговыми преступлениями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Государственная налоговая служба Азербайджана представила в Санкт-Петербурге опыт применения инновационных технологий в борьбе с налоговыми преступлениями и развитии технологических решений, сообщает Report. Делегация Азербайджана приняла участие в XVIII Международном симпозиуме «Теория и практика налоговых реформ».

Участники мероприятия обсудили использование новых технологий для борьбы с уклонением от уплаты налогов, стимулирование технологических инноваций. Кроме того, они рассказали о внедрении технологий искусственного интеллекта в налоговую практику.

Азербайджан на симпозиуме представил начальник отдела науки, инноваций и сотрудничества Учебного центра ГНС Назим Алиев. Он выступил с презентациями на тему использования инновационных технологий в борьбе с налоговой преступностью и опыта страны в налоговом стимулировании технологических инноваций.

Ранее сообщалось, что Россия и Азербайджан продолжают работу над созданием нового совместного университета в Баку на базе Санкт-Петербургского государственного университета. Инициатива была предложена президентом России Владимиром Путиным в августе 2024 года.

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