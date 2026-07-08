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08 июля 2026 в 18:14

Новак назвал причину роста очередей на российских заправках

Новак: подскочивший спрос на топливо в России увеличил нагрузку на АЗС

Очередь автомобилей на АЗС «Роснефть» в Москве Очередь автомобилей на АЗС «Роснефть» в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Спрос на топливо в России вырос примерно на треть из-за ажиотажа, что привело к дополнительной нагрузке на автозаправочные станции, заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с правительством. Он признал, что ситуация на внутреннем рынке топлива остается непростой. По словам Новака, вынужденное сокращение объемов производства привело к изменению маршрутов поставок топлива конечным потребителям, передает пресс-служба Кремля.

Вырос и спрос на моторное топливо примерно на треть, это достаточно большой уровень, он превышает на треть уровень аналогичного периода прошлого года. Все это привело к дополнительным нагрузкам на заправочные сети, увеличению количества автомобилей на колонку, ну и, соответственно, рост времени заправки, — уточнил вице-премьер.

Кроме того, он добавил, что крупные нефтяные компании России начали в приоритетном порядке поставлять топливо напрямую потребителям через собственные АЗС и в регионы с независимыми операторами. По его словам, такая мера связана с тем, что из 29 тыс. автозаправочных станций в России чуть более 9 тыс. принадлежат вертикально интегрированным нефтяным компаниям.

Ранее стало известно, что в России ввели запрет на экспорт дизельного топлива. По словам вице-премьера, мера позволит увеличить объемы поставок дизельного топлива на внутренний рынок.

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