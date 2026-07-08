«Дико злит»: политолог о причинах отказа Трампа от перемирия с Ираном

Президента США Дональда Трампа дико злит, что представители Ирана разговаривают с ним на равных, заявил NEWS.ru политолог, преподаватель экономического факультета РУДН и Финансового университета при правительстве России, специалист по Ирану Фархад Ибрагимов. Он не исключил, что американский лидер перейдет к новому раунду военного противостояния.

У [Трампа] ситуация вокруг Ирана довольно сложная. Иранцы обстрелами в Ормузском проливе показывают, что они разговаривают с США на равных. Это Трампа дико злит. Я бы сказал, что здесь даже уши Израиля видны в меньшей степени. Израильтяне, конечно, в восторге, что Трамп вновь повысил ставки с Ираном. Но не Израиль на него сейчас влиял. Это было его личное решение — решение тех ястребов, которые сейчас получили поддержку. И сейчас вновь Трамп склоняется к тому, чтобы начать второй раунд войны против Ирана. Хотя, я думаю, он понимает в глубине души: эта война ему не нужна, она ни к чему хорошему не приведет, — сказал Ибрагимов.

Политолог отметил, что США и Иран вряд ли смогут прийти к полному компромиссу. По его мнению, любое заключенное мирное соглашение будет разорвано Штатами.

У [Трампа] с Ираном большая проблема. Он так и не смог добиться от Ирана капитуляции. Поэтому он сейчас бьется в конвульсиях и выходит из меморандума, который сам же и подписывал. В принципе, для меня это неудивительно. Этот меморандум изначально был нежизнеспособным. Но находились отдельные наивные люди, которые верили, что этот меморандум может привести к подписанию какого-то соглашения. Даже если оно будет подписано, оно все равно будет разорвано американцами, самим Трампом или кем-то после него. Потому что они сами создали прецедент, и ни одна подписанная с ними бумага ничего не стоит вообще, как и в целом с западным миром, — резюмировал Ибрагимов.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Трамп говорит о возобновлении конфликта с Ираном, чтобы показать свою силу участникам саммита НАТО. По его мнению, Тегеран осознает: такие заявления американского лидера — всего лишь блеф.