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08 июля 2026 в 18:12

Садовод назвал паразитов, которых можно поймать на пиво

Эколог Рыбальченко: дрожжевые напитки на грядках помогают поймать слизней

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Избавиться от некоторых паразитов в огороде можно с помощью дрожжевых напитков, сообщил NEWS.ru эколог Илья Рыбальченко. По его словам, пиво станет приманкой для слизней, также нежелательную живность привлекут влажные тряпки и куски картона, разложенные по участку. При этом специалист предостерег от использования ловушек с керосином и уксусом.

Поставьте две-три баночные ловушки с пивом или дрожжевой водой, если подозреваете слизней. Разложите доски, влажные тряпки или куски картона — утром под ними часто прячутся слизни, мокрицы и прочая «бригада». И главное — не лейте в землю соль, уксус, керосин и прочие «дедовские ядерные коктейли»: вредитель уйдет, но почва потом будет смотреть на вас молча и с укором, — рассказал Рыбальченко.

Также на нижней стороне листьев часто находится тля, отметил эксперт. По его словам, ее можно сначала смыть водой или убрать руками, «а не сразу устраивать химический апокалипсис». Еще одним вариантом защиты от паразитов может стать кольцо из пластиковой бутылки без дна, которое препятствует проникновению насекомых к растениям, пояснил эколог.

Ранее агроном Михаил Воробьев порекомендовал использовать в борьбе со слизнями механическое уничтожение и быстро и точечно раздавливать моллюсков, чтобы они не мучились. Он отметил, что есть и химический способ избавления от них в виде применения специальных препаратов-моллюскоцидов или домашних средств, однако этот способ не такой гуманный.

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