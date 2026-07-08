В Госдуме ответили, чем грозит Украине отказ от мирного плана Трампа Депутат Толмачев: Украина может лишиться спонсоров из-за отказа от плана Трампа

Украина рискует потерять финансовую поддержку из-за отказа принять мирный план, предложенный главой Белого дома Дональдом Трампом, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский намеренно затягивает конфликт для сохранения власти.

Украина последовательно обрубает пути к собственному спасению. Если Киев не устраивают предложения Москвы и Вашингтона, значит, мир ему не нужен. Задача неонацистского киевского режима вовсе не в завершении конфликта, а в продолжении кровопролития. Как только на горизонте покажется вероятность урегулирования, это будет означать конец власти Зеленского и его подручных. Поэтому нелегитимный режим заинтересован в продолжении — это условие и залог его выживания. Украина, требуя каких-то лучших условий, просто тянет время. Недоговороспособность может оттолкнуть ряд спонсоров, которые уже устали от бесконечного и бессмысленного финансирования Киева, — высказался Толмачев.

Ранее первый зампредседателя международного комитета Совета Федерации Елена Перминова заявила, что Зеленский, отвергнув мирный план Трампа по урегулированию конфликта с Россией, показал свою полную неспособность к компромиссу. По ее мнению, этот шаг Киева свидетельствует о его оторванности от реальности.