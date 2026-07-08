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08 июля 2026 в 18:08

Новак назвал сроки импортных поставок нефтепродуктов в Россию

Новак: Россия начнет импортные поставки нефтепродуктов в июле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россия приступит к импортным поставкам нефтепродуктов в июле, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на совещании у президента России Владимира Путина. Власти пойдут на такие меры для стабилизации ситуации на топливном рынке страны, передает пресс-служба Кремля.

В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса, — заявил Новак.

Он также отметил, что ситуация с топливом нормализовывается, однако все еще непростая. По его оценке, спрос вырос на треть. Новак добавил, что введен полный запрет на экспорт дизеля. С его слов, эти меры помогут увеличить поставки на внутренний рынок.

Ранее зампред российского правительства назвал ситуацию на рынке топлива напряженной. По его словам, ситуация усугубляется из-за летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. Новак отметил, что правительство уже рассматривает дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами.

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