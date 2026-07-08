Школьникам из регионов могут подарить дополнительные каникулы Минпросвещения предложило ввести дополнительные каникулы для первых классов

Министерство просвещения России порекомендовало регионам предусмотреть в новом учебном году дополнительные каникулы для первоклассников — с 15 по 21 февраля 2027 года, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что предстоящий учебный год может завершиться 26 мая 2027 года.

Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года. Для обучающихся первых классов предусмотрены дополнительные каникулы — с 15 по 21 февраля 2027 года, — сказано в заявлении.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что осенние, зимние и весенние каникулы должны быть не менее девяти дней. По его словам, важно делать особый акцент на сбалансированности учебной нагрузки, чтобы дети могли полноценно восстановиться.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ. По его словам, действующий регламент создает дополнительное психологическое давление для школьников.

Также сообщалось, что первая 500-балльница в истории ЕГЭ подала документы в Московский физико-технический институт. Абитуриентка уже успела познакомиться с несколькими ведущими лабораториями учебного заведения.