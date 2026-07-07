В Госдуме нашли способ освободить родителей от одной из трат на школу

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил менять старые школьные учебники на новые за счет государства. В беседе с NEWS.ru он отметил, что инициатива предполагает введение отдельного федерального финансирования. По его мнению, замена школьных учебников ставит образовательные учреждения в безвыходное положение, когда они вынуждены искать решение, не имея на это финансовых ресурсов.
Новые учебники — это прекрасно. Вопрос один: кто за них заплатит? Минпросвещения объявило: к 2027 году выйдут новые единые учебники по химии, физике, биологии, дальше обновят и остальные. Сама идея правильная, но чем такая реформа оборачивается для семьи? Государство меняет стандарты, школа обязана срочно закупить новые книги, а денег сверху на это не добавляют. Финансовая нагрузка ложится на родителей. Отдельная боль — рабочие тетради. Что предлагает «Справедливая Россия»? Первое — каждая замена учебников должна быть вместе с отдельным федеральным финансированием. Книги и рабочие тетради по программе следует сделать полностью бесплатными. Нельзя перекладывать государственные решения на плечи школы и семьи, — высказался Миронов.
Ранее Министерство просвещения России одобрило включение литературных произведений о специальной военной операции в школьную программу. Глава ведомства Сергей Кравцов также рассказал о необходимости введения нового предмета с изучением жизненных путей героев СВО.