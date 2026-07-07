В Госдуме нашли способ освободить родителей от одной из трат на школу

В Госдуме нашли способ освободить родителей от одной из трат на школу Депутат Миронов призвал менять старые учебники на новые за счет государства

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил менять старые школьные учебники на новые за счет государства. В беседе с NEWS.ru он отметил, что инициатива предполагает введение отдельного федерального финансирования. По его мнению, замена школьных учебников ставит образовательные учреждения в безвыходное положение, когда они вынуждены искать решение, не имея на это финансовых ресурсов.

Новые учебники — это прекрасно. Вопрос один: кто за них заплатит? Минпросвещения объявило: к 2027 году выйдут новые единые учебники по химии, физике, биологии, дальше обновят и остальные. Сама идея правильная, но чем такая реформа оборачивается для семьи? Государство меняет стандарты, школа обязана срочно закупить новые книги, а денег сверху на это не добавляют. Финансовая нагрузка ложится на родителей. Отдельная боль — рабочие тетради. Что предлагает «Справедливая Россия»? Первое — каждая замена учебников должна быть вместе с отдельным федеральным финансированием. Книги и рабочие тетради по программе следует сделать полностью бесплатными. Нельзя перекладывать государственные решения на плечи школы и семьи, — высказался Миронов.

Ранее Министерство просвещения России одобрило включение литературных произведений о специальной военной операции в школьную программу. Глава ведомства Сергей Кравцов также рассказал о необходимости введения нового предмета с изучением жизненных путей героев СВО.