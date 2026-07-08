Трамп раскрыл, чем на самом деле Украина интересна США Трамп заявил, что Украина интересна США редкоземельными металлами

Интерес Соединенных Штатов к Украине обусловлен прежде всего значительными запасами природных ресурсов, заявил президент США Дональд Трамп. В ходе переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским американский лидер пояснил, что Вашингтон уже имеет определенный пакет активов на территории страны, включающий участки с разведанными месторождениями. Трансляция их встречи ведется на официальном канале Белого дома на платформе YouTube.

У нас теперь есть небольшая доля в этой стране, потому что у нас есть там немного земли, где у нас есть полезные ископаемые, — сказал глава Белого дома.

Ранее президент США заявил, что планирует посетить Украину. При этом он отметил, что предпочел бы оказаться в Киеве уже после завершения конфликта.

Кроме того, Трамп заявил, что за последние несколько недель был достигнут большой прогресс в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине. Так он прокомментировал попытки мирного завершения кризиса.