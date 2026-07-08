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08 июля 2026 в 15:44

В Госдуме рассказали, как пройдет модернизация «Почты России»

Депутат ГД Чижов: цифровизация «Почты России» ускорит ее модернизацию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Благодаря изменениям в законодательстве, направленным на модернизацию «Почты России», ускорится цифровизация ведомства, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов. Таким образом, «Почта России» может стать успешным предприятием, популярным у граждан и добившимся при этом финансовой устойчивости.

Компания, долгое время приносившая убытки, получает ряд новых функций, призванных повысить ее эффективность. Новые услуги востребованы как у потребителей, так и у бизнеса. «Почте» разрешат привлекать сторонние компании и индивидуальных предпринимателей для обработки и доставки отправлений, а также размещать рекламу на платежках, — сказал Чижов.

Парламентарий подчеркнул, что электронная система «Почты» получит официальный статус. Официальные же письма будут попадать в личный кабинет пользователя, открытый на портале «Госуслуги».

Появляются цифровые почтовые ящики для рядовых потребителей и бизнеса, позволяющие обмениваться юридически значимыми документами в электронном виде. Тем самым развивается безбумажный сервис. При этом «Почта» получает исключительное право доставлять гражданину электронные письма из различных ведомств. Вы также сможете оплачивать ЖКУ через сервис «Почты» в электронном виде, а все квитанции тоже будут автоматически сохраняться в личном кабинете на «Госуслугах», — перечислил Чижов.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что модернизация «Почты России», предлагаемая в рамках нового правительственного законопроекта, позволит создать на базе организации цифровую платформу. По его словам, с ее помощью юридически значимые письма можно будет отправлять в электронном формате.

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