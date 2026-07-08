Раскрыт пункт новой декларации НАТО по Украине Составленная в Анкаре декларация НАТО не предполагает принятия Украины

В новой декларации НАТО нет обязательства взять Украину в состав Альянса, следует из документа. Ее составили по итогам саммита в Анкаре. Киев получит только финансовую поддержку. Текст документа опубликовали на сайте Североатлантического альянса.

По решению стран НАТО, Киев в 2026 году получит €70 млрд. Средства выделят на военную технику, помощь и тренировки солдат. Члены Альянса также обязались выделить аналогичную сумму Украине в 2027 году.

Кроме этого, страны НАТО приветствовали решение Евросоюза финансировать Киев на протяжении нескольких лет. Объединение пошло на такой шаг в рамках программы кредитования. На сегодняшний день Украина получает большую часть военной помощи от стран Европы и Канады.

Ранее сообщалось, что Дания и Украина заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере безопасности, обороны, технологий и инноваций. Документ предусматривает сотрудничество в области обмена оперативным опытом, а также развитие взаимодействия по направлениям БПЛА, искусственного интеллекта и радиоэлектронной борьбы.