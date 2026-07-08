Власти Киева отказываются забирать тела убитых украинских военных из Константиновки из-за страха лишиться финансовой поддержки Запада по итогам саммита НАТО в Анкаре, заявил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Он подчеркнул, что признание больших потерь в украинской армии будет противоречить «победным отчетам» главы Украины Владимира Зеленского.

Отказ продиктован страхом потерять финансовую поддержку Запада после саммита НАТО в Анкаре, так как признание больших потерь не бьется с победными отчетами Зеленского, — сказал Константинов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что отказ Киева забирать тела погибших военнослужащих ВСУ является уникальным случаем в мировой истории. По ее словам, даже до появления мировых религий так не поступала ни одна социальная группа.

До этого представители российского подполья заявили, что Киев не забирает тела погибших украинских военнослужащих из Константиновки в ДНР по политическим и финансовым причинам. По их версии, украинские власти не заинтересованы в публичном признании масштабов потерь.