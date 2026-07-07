Печенье, шоколад и никакой возни с тестом — простой и вкусный тортик к чаю. Нежный, тающий, как настоящий трюфель

Печенье, шоколад и никакой возни с тестом — простой и вкусный тортик к чаю. Нежный, тающий, как настоящий трюфель

Беру печенье, маскарпоне, шоколад и масло и за 15 минут готовлю шоколадный торт без духовки и муки, который тает во рту как настоящий шоколадный десерт.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая шоколадная основа, нежный, маслянистый крем с насыщенным вкусом темного шоколада — идеальный десерт для лета, когда не хочется включать духовку. Этот рецепт выручает, когда хочется сладкого, а печь ничего не хочется.

Для приготовления вам понадобится: 200 г печенья, 100 г сливочного масла, 1 ст. ложка какао, 600 г маскарпоне, 100 г сахара, 100 г темного шоколада (растопленного), шоколад для украшения.

Печенье измельчите в крошку, смешайте с какао и растопленным маслом. Выложите в форму диаметром 20 см, утрамбуйте и уберите в холодильник на 10 минут. Маскарпоне смешайте с сахаром, добавьте растопленный шоколад, перемешайте до однородности. Выложите крем на основу, разровняйте. Уберите в холодильник на 3 часа. Перед подачей украсьте тертым шоколадом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот торт — даже те, кто не любит десерты без выпечки, просили добавки! Он получается нежным и очень шоколадным. Кстати, вместо маскарпоне можно взять сливочный сыр.