Названо число пострадавших в результате взрывов в Дамаске В Дамаске из-за взрывов у отеля Four Seasons пострадали не менее 18 человек

Около 18 человек пострадали в результате серии взрывов в Дамаске, передает агентство SANA со ссылкой на МВД Сирии. По информации ведомства, среди раненых оказались четверо полицейских. Правоохранители обнаружили взрывные устройства в центре города, но саперы не успели их разминировать.

В результате двух взрывов в Дамаске у здания Министерства туризма пострадали 18 человек, в том числе четверо полицейских, — уточнили в МВД.

Ранее сообщалось, что находящиеся с визитом в Сирии президент Франции Эммануэль Макрон и члены сопровождающей его делегации не слышали звуков взрывов, прогремевших неподалеку от гостиницы Four Seasons. В настоящее время проходят переговоры между Макроном и президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

До этого стало известно, что вероятным заказчиком теракта около отеля в Дамаске может быть группировка «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Взрывные устройства разместили в двух точках: одно СВУ находилось в припаркованном автомобиле, второе — в мусорном баке.