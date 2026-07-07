Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 11:48

Названо число пострадавших в результате взрывов в Дамаске

В Дамаске из-за взрывов у отеля Four Seasons пострадали не менее 18 человек

Фото: Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Около 18 человек пострадали в результате серии взрывов в Дамаске, передает агентство SANA со ссылкой на МВД Сирии. По информации ведомства, среди раненых оказались четверо полицейских. Правоохранители обнаружили взрывные устройства в центре города, но саперы не успели их разминировать.

В результате двух взрывов в Дамаске у здания Министерства туризма пострадали 18 человек, в том числе четверо полицейских, — уточнили в МВД.

Ранее сообщалось, что находящиеся с визитом в Сирии президент Франции Эммануэль Макрон и члены сопровождающей его делегации не слышали звуков взрывов, прогремевших неподалеку от гостиницы Four Seasons. В настоящее время проходят переговоры между Макроном и президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

До этого стало известно, что вероятным заказчиком теракта около отеля в Дамаске может быть группировка «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Взрывные устройства разместили в двух точках: одно СВУ находилось в припаркованном автомобиле, второе — в мусорном баке.

Мир
Сирия
Дамаск
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько стоило покушение на Ермолаева
Политолог рассказал об отношении Трампа к Европе
Петербурженка предстанет перед судом за смертельное ДТП с пенсионеркой
Раскрыты детали встречи Эрдогана и Трампа в Анкаре
Михалков, слезы внука: кадры прощания с королевой цыганской песни Жемчужной
Более 450 БПЛА у Москвы, Крым без света, жертвы: как ВСУ атакуют РФ 7 июля
Пожилой неадекват искромсал свою жену ножом в Москве
Россияне рассказали, какие летние блюда любят больше всего
Школьнице из Таганрога запретили получать аттестат из-за откровенного наряда
В Москве мужчина напал на знакомую и вытолкнул ее из окна
Пригожин высказался о свободном обучении ИИ на авторских материалах
Лерчек вернулась к танго несмотря на болезнь
Лжемастер по ремонту «нагрел» 19 человек на 5,4 млн рублей в Якутии
Названы травмы пассажиров севшего в Бишкеке самолета
В Курской области обесточены 35 населенных пунктов
«Шокирующая картина»: депутат о состоянии врачей после суточных дежурств
Отец Блиновской пока не смог полноценно встретиться с дочерью
В Одессе мужчину в нижнем белье силой затолкали в микроавтобус
Власти раскрыли ужасающие детали нового военного преступления ВСУ
В ГД раскрыли детали нового закона о соцуслугах ветеранам боевых действий
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.