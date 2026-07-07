В Госдуме оценили слова Трампа о скором завершении СВО Депутат Колесник: Трамп преувеличивает, говоря о скорости завершения СВО

Глава Белого дома Дональд Трамп преувеличивает, говоря о скорости завершения боевых действий в зоне СВО, заявил «Ридусу» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он отметил, что окончание конфликта действительно возможно в обозримой перспективе.

Вооруженные силы РФ спокойно выдавливают из Донбасса своего противника — ВСУ. Мы уже вышли на оборонительные рубежи Славянско-Краматорской агломерации, а после этого перед нами полностью открывается оперативный простор, — заявил Колесник.

Он напомнил, что два года назад американский лидер уже пообещал завершить конфликт с Украиной за 24 часа. По словам депутата, глава Белого дома решил сделать очередное «экстравагантное заявление».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Трампа достаточно последовательная позиция по конфликту на Украине. По его словам, слухи о том, что Трамп меняет свою точку зрения «как флюгер», не соответствуют действительности.