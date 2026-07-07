Силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ

Шесть безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены силами Черноморского флота за сутки, сообщило Министерство обороны РФ в мессенджере МАКС. Также было ликвидировано до 65 военнослужащих противника.

Силами Черноморского флота уничтожено шесть безэкипажных катеров противника, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российская группировка «Север» освободила Петро-Ивановку в Харьковской области. Штурмовые подразделения 69-й мотострелковой дивизии выбили украинские формирования из населенного пункта в северо-западной части Купянского района.

До этого Министерство обороны России заявило, что российские войска уничтожили автозаправочные станции и цистерны с топливом, использовавшиеся в интересах подразделений ВСУ, в ряде населенных пунктов оккупированной части ДНР. В частности, цели поражены в Краматорске.

Также сообщалось, что в Полтавской области ликвидировали старшего штурмана-летчика вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины Валентина Мукшинова. Уроженец Чернигова погиб в результате удара БПЛА типа «Герань».