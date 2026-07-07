Песков раскрыл подробности контактов между Россией и США Песков: Россия продолжает диалог с США

Москва продолжает взаимодействие с Вашингтоном по рабочим дипломатическим каналам в вопросе украинского урегулирования, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля на платформе МАКС, в Москве надеются на успешность усилий США в этой сфере.

Мы поддерживаем контакты по рабочим каналам с американцами. И мы надеемся, что их усилия по выводу всей ситуации на мирный трек развития все-таки увенчаются успехом, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что установление конструктивных, равноправных и обоюдовыгодных отношений между Москвой и Вашингтоном соответствует интересам всего мирового сообщества. Такую мысль он высказал в поздравительном послании американскому лидеру Дональду Трампу по случаю 250-летия независимости США.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров в поздравительной телеграмме заявил, что Москва и Вашингтон способны совместно вырабатывать решения самых сложных глобальных и региональных проблем. По словам главы МИД, достижение значимых результатов возможно на основе честного диалога в духе равноправия.